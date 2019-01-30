Не как Малахов: Ургант без хайпа посвятил эфир памяти Сергея Юрского

Выдающемуся актёру был посвящен выпуск шоу «Вечерний Ургант» без лишней «мишуры».

Известный шоумен Иван Ургант искренне, по-человечески, порадовал зрителей передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале тем, что посвятил выпуск памяти Сергея Юрского, советского и российского актёра, который скончался 8 февраля.

Незамедлительно и очень оперативно редакторы эфира отреагировали на печальную новость для всего российского общества об остановке сердца актёра театра и кино Сергея Юрьевича Юрского, которому исполнилось бы в марте 84 года. Важно сказать, что поклонники как самого Урганта, так и его творчества поблагодарили всех, кто не стал просто-напросто «хайповаться на костях» уже умершего человека, как это очень часто бывает на ток-шоу Андрея Малахова. На шоу «Прямой эфир» это постоянное явление, когда приходят родные и близкие известных личностей, которых уже давно не стало, и начинают или чтить славу человека, или обсуждать его жизнь с рождения.

К слову, Иван Ургант часто приглашал Сергея Юрского к себе в гости, поэтому в день смерти актера посвятил памяти эфир от 8 февраля. По заверению врачей, у Сергея Юрского была продолжительная болезнь, которая тяжело отражалась уже не на молодом Сергее. Последние месяцы болезнь прогрессировала и рано утром, 8 февраля, сердце знаменитого советского актёра, известного по фильмам «Королёв», «Пятый ангел», «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие. Панихида по актёру пройдет 11 февраля в Театре имени Моссовета.