"Целительница не бедствовала": сценарист сериала "Джуна" рассказал о ее реальных доходах

Сценарист сериала «Джуна» решил рассказать о действительных доходах целительницы, чтобы больше не возникало споров о ее бедности. Александр Бородянский поднял этот вопрос, придя на программу «Новые люди», очередной выпуск которой был посвящен обладательнице сверхспособностей.

Сценарист заявил о том, что целительница в действительности не получала огромных денег, но нельзя сказать о том, что она была бедна. По его словам, целительница не получала миллионов, но при этом деньги за свои услуги брала, аргументируя это тем, что ей необходимо как-то содержать и квартиру, и офис.

Стоит отметить тот факт, что Александр Бородянский был лично знаком с Джуной, и имено поэтому с такой уверенностью сделал подобное заявление. Также он сделал акцент на том, что целительница в действительности очень сильно хотела славы, но и помогать людям ей тоже хотелось. Когда же речь зашла о кино, то Джуна заявила о том, что этот фильм должен быть правдивым.

А вот Юрий Лоза был весьма разочарован встречей с целительницей, поскольку на тот момент времени, когда болел его сын, Джуна уже не работала в полную силу и помочь мальчику ничем не смогла. Лоза отметил, что она могла бы и тогда помогать людям, но при определенных усилиях. Она же решила погрузиться в обычную, человеческую жизнь.

Напомним, что Джуна была не только целительницей, а также астрологом и даже писателем. Известность приобрела после того, как о ней написал статью уважаемый советский журналист Лев Колодный в газете «Комсомольская правда». Тогда же была принята на работу старшим научным сотрудником в Институт радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова.