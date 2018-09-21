"Принц Гарри проговорился": первенец Меган Маркл может побить рекорд по весу

Королевская семья в скором времени ждет пополнения, а малыш, еще не успев родиться, уже может стать рекордсменом. Мальчик может получить звание «самого крупного мальчика в королевской семье». Об этом случайно проговорился принц Гарри во время церемонии вручения премий Endeavour Fund Awards. По его словам, врачи сказали о том, что плод будет довольно-таки крупным.

Известно, что на данный момент времени самым крупным ребенком является сын принца Уильяма и герцогини Кэтрин, который при рождении весил 3827 граммов. Также стоит отметить тот факт, что до сих пор ведутся споры относительно того, когда именно герцогиня Сассекская может стать мамой, поскольку представители королевской семьи предпочли оставить эту информацию в тайне.

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл решили отправиться в Морокко, они решили перед рождением ребенка взять романтический отпуск. Данная информация была сообщена Кенсингтонским дворцом, эта поездка должна состояться по просьбе правительства Ее величества, подробности же путешествия будут сообщены несколько позднее.

Также известно, что Меган Маркл просила своего отца больше ее не беспокоить. Это связано с тем, что ее очень сильно расстроило поведение родителя и прочих родственников перед прессой после того, как актриса вышла замуж за принца Гарри и стала герцогиней. С тех самых пор она с ними не общается, поскольку они вылили слишком много негатива на Маркл. Правда, отец все еще надеется на совместную с дочерью фотосессию, но герцогиня вряд-ли пойдет на такой шаг, как отмечают ее близкие друзья.