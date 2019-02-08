Чемпионка из рекламы Reebok прокомментировала скандал из-за неоднозначных лозунгов

Сегодня, 11:39 \\ Общество

Анжелика Пиляева, которая является чемпионкой Европы по спортивной борьбе, решила высказаться о рекламной компании Reebok, в которой были показаны постеры с лозунгами для женщин. По словам спортсменки, она участвовала в рекламе, чтобы вдохновить девушек на воплощение мечты.

Чемпионка из рекламы Reebok прокомментировала ситуацию, которая возникла после выхода постеров с лозунгами. Анжелика Пиляева просит всех, кто видел рекламу и не знает ее лично, не думать, что она феминистка. По словам спортсменки, она приняла участие в съемках для Reebok лишь ради того, чтобы донести до женщин необходимость отказаться от страхов.

Скандал из-за неоднозначных лозунгов бурно обсуждается в Сети. Особого внимания заслужили постеры с Залиной Маршенкуловой, которая придумала все эти призывы. Девушка является автором Telegram-канала «Женская власть» и называет себя феминисткой.

 После того, как многие пользователи осудили Reebok за неоднозначные лозунги, компания была вынуждена дать свои разъяснения. В официальном Instagram-аккаунте Reebok Russia появилось сообщение о том, что уже после публикации всех постеров стало ясно, что компания не может публиковать некоторые из них от своего имени. Это произошло по причине того, что бренд следует возрастной политики социальной сети. Reebok призвала пользователей следовать активному образу жизни, а пользователи отметили, что феминистские лозунги на постерах не всем пришлись по душе.

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Автор - Анна Пушкина
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