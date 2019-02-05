"Выбрасывать хлеб - вообще за гранью!": пользователи возмущены решением магазина портить хлеб грязной водой

Сотрудников магазинов заставляют портить хлеб через пять дней после выпуска, чтобы его не забрали малоимущие. В социальных сетях пользователи негодуют от возмущения.

Оказалось, что подобная инициатива от руководства магазина в Сызране поступает не только в «Пятерочке», но и в иных супермаркетах. Подобное указание от администрации сотрудники начали получать после изменения правил, согласно которым теперь возвращать хлеб на заводы или скармливать скоту запрещено, а раздавать малоимущим гражданам не позволяет Роспотребнадзор.

В настоящее время сотрудников обязали портить товарный вид хлеба – поливать грязной водой, чтобы его не забрали нуждающиеся. Такое решение приняли после того, как в СМИ появилась информация о пенсионерах, выстроившихся в очередь к мусорным бакам в Челябинске возле магазинов «Пятерочка» за просроченной продукцией.

Кроме грязной воды, в качестве альтернативы порчи продукта его натирают углем. Сотрудники магазинов жалуются на подобные изменения. По словам одного из работников, «сердце кровью обливается», когда приходится выбрасывать хлеб. «В городе, где недавно подорожал белый хлеб, можно было бы раздавать его бабушкам или малоимущим людям», - комментируют сотрудники.

В социальных сетях пользователи тоже возмущены таким отношением. «На самом деле батоны абсолютно нормальные, от какой-то рекомендации скушать булку за пять дней она хуже не станет», - комментируют граждане. «Выбрасывать хлеб – вообще за гранью», - недоумевают россияне. Некоторые россияне отмечают, проблема в том, что хлеб «ненормальный еще на стадии поступления» в торговые точки, а «выбрасывание здесь вторично».

При этом сообщается, что после инцидента с челябинскими пенсионерами предложили организовать более удобный способ раздачи хлеба, который уже не годен к продаже, и создание для такой продукции специальных контейнеров. Однако инициатива не нашла поддержки и не получила комментариев.