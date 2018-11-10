«Последний крупный динозавр»: Шнуров написал стихотворение об умершем Сергее Юрском

Музыкант посвятил усопшему несколько стихотворных строк. Шнуров назвал актера Сергея Юрского «последним динозавром», который ушел с русской сцены.

Сергей Шнуров написал стихотворение об умершем актере Сергее Юрском. «Закончился период Юрский», - написал лидер «Ленинграда». Фанаты оценили умение Шнурова сочинять стихотворения и нести в своих строках двойной смысл. Сергей Юрский скончался ночью 8 февраля, он умер от сердечной недостаточности. Актеру было 83 года, его гибель стала для всех больших потрясением.

«Последний крупный динозавр», - написал Шнуров. Фанаты были растроганы стихотворением. По словам комментаторов, Сергей Юрский действительно был «динозавром» российского кино и вместе с ним ушла целая эпоха. «Земля ему пухом», «Мы его не забудем» - написали пользователи.

Многие также отметили, что в своем стихотворении, к удивлению фанатов, Шнуров не стал использовать нецензурную лексику. Пользователи похвалили музыканта за сдержанность и лаконичность, а также поблагодарили его за то, что он почтил память об умершем актере столь трогательным строками.