«Последний крупный динозавр»: Шнуров написал стихотворение об умершем Сергее Юрском

Сегодня, 09:36 \\ Общество

Музыкант посвятил усопшему несколько стихотворных строк. Шнуров назвал актера Сергея Юрского «последним динозавром», который ушел с русской сцены.

Сергей Шнуров написал стихотворение об умершем актере Сергее Юрском. «Закончился период Юрский», - написал лидер «Ленинграда». Фанаты оценили умение Шнурова сочинять стихотворения и нести в своих строках двойной смысл. Сергей Юрский скончался ночью 8 февраля, он умер от сердечной недостаточности. Актеру было 83 года, его гибель стала для всех больших потрясением.

«Последний крупный динозавр», - написал Шнуров. Фанаты были растроганы стихотворением. По словам комментаторов, Сергей Юрский действительно был «динозавром» российского кино и вместе с ним ушла целая эпоха. «Земля ему пухом», «Мы его не забудем» - написали пользователи.

Многие также отметили, что в своем стихотворении, к удивлению фанатов, Шнуров не стал использовать нецензурную лексику. Пользователи похвалили музыканта за сдержанность и лаконичность, а также поблагодарили его за то, что он почтил память об умершем актере столь трогательным строками.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

В «Росконтроле» узнали, какой стиральный порошок самый опасный

 По результатам проверки «Росконтроля» самым опасным порошком оказалось средство для стирки детских вещей. В организации назвали не только самый опасный стиральный порошок, но и самый качественный.

«Дал дорогу такой гнили»: Поклонники накинулись на Тимати из-за похорон Децла

Пользователи Сети накинулись на рэпера Тимати с обвинениями в лицемерии и продажности...

На 84-м году жизни умер актер из «Ищите женщину» и «Любовь и голуби»

 О смерти Сергея Юрского сообщили в пресс-службе театра Моссовета. Актеру было 83 года.

Муж Пелагеи показал фигуру супруги в купальнике

 В опубликованных на своей странице stories Иван Телегин, муж Пелагеи, рассказывает, как...

"И кто там за кого платит?": в Петербурге феминистки открыли первое кафе для женщин

 Заведение называется "Симона". Оно примечательно тем, что с 11 до 19 вход разрешен...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ