Народ суоми подаёт пример для украинцев – нацизм здесь назван государственным злодейством

Европа движется к качественно новому миллениуму. В политике вместо звериного оскала левиафана всё отчётливее проявляется лицо человека, и эта медленная трансформация вселяет надежду.

Финны не были обязаны признавать за собой и возводить на государственный уровень нравственную ответственность за преступления своих сограждан во Второй мировой. Нюрнбергский приговор от них не требовал подобного самоуничижения и исторического покаяния. Но они пришли к этому решению самостоятельно и осознанно, и было бы в корне неверно считать это признаком морального упадка или утраты идентичности.

Духовная ситуация в современном мире свидетельствует о встречных процессах – движении вверх и вниз по шкале нравственных ценностей. Бог и дьявол борются между собой не только в душе человека, но и на уровне межэтнических и даже глобальных межцивилизационных отношений. Конец истории – результат этой странной и местами страшной синергии, и он может быть двояким: катастрофа или переход к постисторическому состоянию, которое в религиозной картине мира со времён пророков и апостолов именуется тысячелетним царством мира.

Прозревая эту перспективу достаточно отчётливо, мы можем находить её обоснование не только в образах Евангелия. На языке науки её способна описать теория синергии, а в пространстве культуры – язык притчи. Причём, их диалог является сам по себе примером синергии и заставляет иногда задуматься об ограниченных возможностях наших слов. Отсюда, из этой языковой дилеммы выход либо к экстатическим глоссолалиям вакхических культур древности и безрассудному подражанию им, либо к тихой трагической созерцательности персонажей Курта Воннегута, смиренных молчальников, принявших идею предопределённости мира к ядерной катастрофе.

И слава Богу, что эта дилемма нестрогая. Чтобы не впасть в ту и другую крайность, надо учиться слушать и различать голоса культур и их носителей, и не терять способности содрогаться тем ужасам, к которым может привести духовность, не осознавшая своих чудовищных потенций в Хатыни, и потому повторившая их в Одессе.

После трагических событий в Одессе, потрясших страну и мир в мае 2014 года, возрождение украинской государственности возможно только на основе национального покаяния и постановки вне закона той идеологии, которая была возведена майданом в ранг государственной. Никакая консолидация страны, никакое её возвращение к прежнему состоянию на какой угодно политической основе, федералистской или, тем более, унитарной, невозможно без катарсиса, который должен пережить каждый украинец, так или иначе причастный к этой мерзости.