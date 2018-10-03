Рейтинг самых раздражающих ситуация в самолете составили авиапассажиры

Авиапассажиры ответили на вопрос о самых раздражающих ситуациях, которые случаются в самолете. Опрос проводился посредством онлайн-платформы Reddit. Рейтинг раздражений был опубликован изданием The Daily Mail.

Выяснилось, что вопрос о раздражающих ситуациях на борту самолета оказался для многих авиапассажиров злободневным. В рейтинг неприятных вещей вошло множество примеров, начиная от неудобных сидений и заканчивая неприятными запахами, которые исходят от соседей, и шумными детьми.

Участники опроса признались, что сиденья во многих самолетах неудобны. Особенно это отметили высокие люди. Им не хватает пространства, чтобы комфортно расположиться и поспать. Ситуацию усугубляют пассажиры спереди, которые откидывают спинку кресла максимально.

Также раздражают соседи, которые занимают оба подлокотника. Наиболее это раздражает в том случае, когда кнопки управления интерактивной панелью находятся именно на подлокотнике. Более того, некоторые таким образом непреднамеренно переключают каналы своих соседей, чем еще больше начинают их раздражать.

Значительная часть авиапассажиров не рада видеть на борту самолета детей, так как они часто играют в своих гаджетах. При этом они не выключают звук, и окружающим приходится долгое время слушать монотонную раздражающую мелодию.

Также в лидерах рейтинга оказались люди, которые являются источником неприятных запахов. Авиапассажиры признались, что не любят тех, кто снимает в полете обувь, что становится причиной неудобств для других.

Пассажиры, которые читают через плечо чужие книги, и пассажиры, засыпающие на плече соседа, - тоже раздражают людей. Многим не нравится ситуация, когда люди из хвоста самолета пытаются выйти первыми после посадки.

В опросе приняли участие и бывшие бортпроводники. Одна из них рассказала, что некоторые меняют подгузники своим детям непосредственно на откидном столике впередистоящего сиденья (в то время как все туалетные кабинки свободны).