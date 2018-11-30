Самое личное, недорого. Кто сливает мошенникам данные банковских клиентов?

Способы обмана становятся изощреннее. Теперь мошенники могут прикинуться сотрудником банка и рассказать вам всю информацию. Так убедительно, что остается назвать им пароль от карты.

В интернете полно баз данных: их спокойно можно найти в поисковиках, соцсетях и мессенджерах. Достаточно вбить «купить базу данных» или «базы данных». Сразу выскакивают сайты, где продаются сведения о состоятельных людях, пенсионерах, мигрантах, должниках, автовладельцах и так далее в зависимости от целей.

Продавцы не скрывают, откуда у них актуальные базы. В разных банках есть «свои» служащие, через них и происходят сливы. Один продавец, признается: «свежие» контакты ему прислали прямиком из крупных банков.

Что это за «свои» люди, которые работают с продавцами? Журналисты анонимно пообщались с сотрудником известного российского банка, который хорошо знаком с этим нелегальным бизнесом.

«Обычный работник просто так не станет сливать такую базу данных, — говорит наш источник. — У него не будет доступа, чтобы скопировать базу на какой-либо внешний носитель. Это могут только высокопоставленные сотрудники или айтишники».

«Клиентская база — всего лишь таблица, — рассказывает сотрудник банка. — Содержание зависит от того, что это за база. Если ипотечная, то там будут ФИО, семейное положение и наличие детей, а также долг и процентная ставка. Но в любом случае всегда есть имя, фамилия и паспортные данные».

Продавец предложил купить базы «Альфа-Банка» и «Росгосстраха». В досье входит все «необходимое»: номер телефона, паспортные данные, остаток по счету.

Все это мошенники могут использовать для имитации звонка от банковского служащего. И хитрым способом выманивать у вас по телефону коды из СМС или кодовые слова, а потом перевести себе ваши деньги.

«В некоторых банковских базах видно кодовое слова счета человека, с помощью которого можно его ломануть», — признается наш источник.

По словам источника из банка, интерес к базам данных есть у компаний, которые чем-то торгуют, оформляют кредитные карты, продают недвижимость и другое. Словом, это может быть чуть ли не каждая вторая фирма.

Покупателей редко интересует, что собрано внутри баз. «Важно лишь то, что есть номер клиента и ФИО, — подчеркивает источник. — Больше ничего не нужно».

Кстати, банки не только продают свои базы другим, но и частенько покупают чужие для холодных звонков. Наверняка вам хоть раз звонили не из вашего банка с каким-нибудь предложением.

Сам по себе один контакт клиента крупного банка стоит 80 рублей, у менее популярного банка ставка вдвое меньше. Цена информации — примерно одна поездка на метро.