На 83-м году жизни умер британский актер Альберт Финни. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи.

«Альберт Финни в возрасте 82 лет мирно скончался после непродолжительной болезни в окружении самых близких», ― говорится в заявлении.

Отмечается, что в 2011 году стало известно, что у Финни диагностировали рак почки.

Альберт Финни начала свою карьеру в кино в 1950-е годы. За это время он трижды становился лауреатом премии BAFTA и «Золото глобуса», а также пять раз был номинирван на «Оскар». Его карьера началась в 1956 году; последнюю роль в кино он сыграл в 2012-м.

Наиболее известен Финни по ролям сыщика Эркюля Пуаро в фильме «Убийство в «Восточном экспрессе» (1974 год), адвоката Эда Масри в «Эрин Брокович» (2000 год) и старого Эдварда Блума в «Крупной рыбе (2003 год). Также он сыграл в таких современных фильмах, как «Ультиматум Борна», «007: Координаты «Скайфолл».

Всего в фильмографии артиста более 60 ролей.