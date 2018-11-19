В метро тестируют поезд «Москва-2019»

Ранее сообщалось, что к 2019 году запустят около 66 поездов модели «Москва». Конкретно говорится о прежних модификациях обновленных вагонов. Сразу же как это случится, на ветвях подземного транспорта заработают 172 инновационных состава, то есть это 20% от всего числа поездов метрополитена.

Сейчас в Москве проходят тестирования нового метрополитена «Москва-2019». Данный поезд станет усовершенствованной моделью состава «Москва». Напомним, что «Москву» ввели недавно, а конкретнее – 2 года назад.

Как заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сейчас в логистическом отделе выбираются оптимальные линии движения, чтобы на них запустить новейшие составы.

К концу года в Москве должно появиться около 45 поездов обновлённого типа.

Из обновлений в «Москве-2019» ввели систему плавного снижения скорости, она достигается за счет работы системы электродинамического торможения. Также в поездах установлено большое электронное табло с высоким разрешением, чтобы пассажиры быстрее ориентировались и видели место остановки. Введены обновлённые поручни, они сделаны в виде шестиугольника и размещены под потолком. На сиденья надели обивку из мягкой ткани.

В планах на ближайшее будущее будет ещё одна новая модель «Москва-2020».