Минус одна страна: Ikea выпустила в продажу карту мира с ошибкой

В Вашингтоне покупатель магазина Ikea заметил, что на карте за 29 долларов не хватает одной страны. Компания допустила ошибку и продавала карты, на которых не было Новой Зеландии.

На сайте Reddit появился снимок от внимательного американца, который заметил ошибку в карте от компании Ikea. Пользователи Сети сразу же отреагировали на выявленную оплошность и даже начали шутить над производителем карт, вычеркнувшим страну из мировой географии.

«Минус одна страна», - написали комментаторы, возмущенные тем, что Ikea выпустила в продажу карту мира с ошибкой. Примечательно, что компания «забыла» о Новой Зеландии как раз перед открытием своих магазинов в данной стране. По словам комментаторов, жители «вычеркнутого» государства явно будут не рады ошибке Ikea.

Пользователи шутят, что карта без Новой Зеландии могла стать причиной неграмотности американцев. Якобы, покупатели могли бы и не заметить ошибку и попросту не знать о существовании Новой Зеландии.