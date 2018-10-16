VR-тестирование прошли уже порядка 10000 школьников Москвы

За минувшие полтора года уже почти 10000 столичных школьников успешно прошли тестирование с применением очков виртуальной реальности (VR). В мегаполисе технология виртуальной реальности сейчас применяется для тестирования по астрономии, физике, биологии и химии. Процедура - абсолютно добровольная, и обычно длится не более двадцати минут. Такими сведениями поделилось ТАСС.

По словам представителей Московского центра качества образования, в образовательный процесс с помощью технологии виртуальной реальности можно вернуть исследовательскую работу. Например, в тесте по химии можно проводить опыты.

В декабре руководитель московского Депобразования Исаак Калина сообщил, что на Всемирном саммите образования AQDAR в Абу-Даби авторитетные международные специалисты высоко оценили разработанную в столице РФ программу виртуального тестирования. Эта разработка вызывает серьезный интерес со стороны Минобразования ОАЭ, — рассказал министр.







