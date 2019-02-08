Сергей Собянин выступил на международной конференции «Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании»

Московский градоначальник Сергей Собянин пятого февраля выступил на третьей международной конференции «Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании». В рамках этого мероприятия он рассказал о том, как развивается столичный образовательный мегапроект «Московская электронная школа».

По словам Сергея Собянина, не за горами то время, когда с помощью МЭШ будет создаваться оптимальная траектория обучения каждого отдельно взятого школьника. Это произойдет благодаря созданию инструментов анализа больших данных. Как уточнил мэр, библиотека МЭШ работает по принципу Википедии. Преподавателей стимулируют создавать уникальный контент (к примеру, сценарии уроков) посредством внедрения системы доплат за пользование контентом МЭШ и участие в развитии проекта. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава московского Депобразования Исаак Калина говорил о том, что в прошедшем году к участию в проекте МЭШ подключились все школы мегаполиса. Министр, отметим, также принял участие во вторничной конференции.



