Сеть: Oxxxymiron из зависти осудил новую рекламную кампанию Reebok

Российский рэпер уже больше года является лицом известного спортивного бренда, однако даже эта коллаборация не набрала такой популярности в сети, как обсуждение скандала с феминистской рекламой.

Накануне Oxxxymiron оставил на личной странице в социальной сети Twitter свежее послание, через которое объяснил свою точку зрения по поводу скандальной рекламы популярного бренда Reebok, представителем которого он также является. В своем аккаунте он написал: "Как главное лицо "Рибок" могу сказать, что им нужно было сесть и подумать".

Стоит отметить, что в его словах есть отсылка к самой рекламе, один из лозунгов которой гласил: "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Больше всего негативной реакции вызвал постер именно с такой надписью, хотя были и другие, которые также посчитали провоцирующими, например, "Когда говорят «Носить на руках», представляю, как меня носят в гробу".

Между тем, также не все пользователи сети поддержали рэпера. По их мнению, он осудил новую рекламную кампанию Reebok из зависти, ведь о плодах их сотрудничества писали, в целом, лишь узкопрофильные издания, а по теме феминисток отозвалось намного больше агентств. Сам же Oxxxymiron пока никак не отреагировал на заявление.