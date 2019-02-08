И.Калина выступил на конференции «Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании»

Во вторник в здании Правительства Москвы состоялась третья международная конференция под названием «Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании». Участие в нем приняли представители органов властей, осуществляющих управление в сфере образования, школьные директора и учителя, иные специалисты из образовательной системы. Об этом информирует портал «Российское образование».

Одним из участников конференции стал лидер московского Депобразования И.Калина. В своем выступлении он подчеркнул, что главной силой человека, его преимуществом над искусственным интеллектом следует считать умение сомневаться и задавать себе вопросы. Как полагает министр, залогом успеха в образовании следует считать интеграцию и единство азарта и опыта. Использование больших объемов данных, по мнению И.Калины, должно базироваться на богатом опыте отечественной и международной системы образования. При этом новые данные должны учитывать уже имеющиеся наработки.











