Жители Санкт-Петербурга смогут жарить шашлыки в парках

Депутат «Единой России» Денис Четырбок заявил, что борьба городских властей Санкт-Петербурга с любителями шашлыков затянулась, и предусмотренные штрафы ничего не решают – люди все равно жарят шашлыки в парках. Поэтому было предложено выделить для этого специальные зоны.

Сегодня в ходе заседания Законодательного собрания депутаты Санкт-Петербурга пришли к решению разрешить жителям города жарить шашлыки в парках и скверах. Планируется отвести для этих целей специальные места, пикники с шашлыками в которых не будут наказываться административным штрафом, который на сегодняшний день составляет 3-5 тысяч рублей. Власти комментируют, что жителей этот штраф не останавливает. Как говорит Денис Четырбок, петербуржцы так или иначе устраивают отдых поближе к дому. В пределах города нет подходящих мест для жарки шашлыков, что вынуждает людей не обращать внимания на штрафы.

Принятое нововведение обязывает депутатов обустроить специальные места для жарки шашлыков. Там будут присутствовать мангалы, урны и противопожарные средства. Также, власти предпишут правила пользования этими местами.

Ранее коллега Четырбока по партии депутат Алексей Цивилев уже поднимал вопрос об обустройстве мест для жарки шашлыка. Также, Виталий Милонов предлагает запретить мангалы для единоразового пользования, так как люди просто бросают их на месте отдыха.