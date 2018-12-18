Врачи извлекли у пациентки пулю, находившуюся в ухе 11 лет

Все эти годы 28-летняя девушка из Великобритании жаловалась на плохой слух и не подозревала о постороннем предмете в ушном канале.

Необычный случай в медицинской практике произошел в Великобритании. Молодая британка Джейд Харрис оказалась на приеме у врача, который случайно обнаружил в ее ухе пластмассовую пулю из детского пистолета. Она находилась в ушном проходе 11 лет, все это время, мешая девушке нормально слышать. Данная информация опубликована на страницах издания Daily Mail.

История началась с того, что 28-летняя жительница Великобритании обратилась к медикам из-за попадания воды в правое ухо. Врачи сделали ей осмотр, а после решили за компанию проверить состояние левого уха. Прибор показал, что оно сильно загрязнено ушной серой, поэтому пациентке рекомендовали пройти процедуру промывания ушного канала. При повторном осмотре оказалось, что ушной канал забит не серой, а каким-то предметом. Когда его извлекли, оказалось, что это была пластиковая пуля от игрушечного пистолета. Джейд Харрис рассказала, что 11 лет назад она с друзьями устроила шуточную перестрелку. Одна пуля, отрикошетив от стены, ударилась об ее ухо и пропала. Девушка почувствовала боль, которая постепенно прошла. После этого Джейд стала хуже слышать. Лишь спустя 11 лет, она смогла узнать, что было причиной этому. Та пуля не упала, столкнувшись с ухом, а застряла в ушном проходе. Теперь 28-летняя британка снова хорошо слышит.