В Москве может появиться мемориальная табличка Сергея Юрского

Сегодня, 12:01 \\ Общество

В Мосгордуме рассматривают варианты увековечения ушедшего из жизни актера Сергея Юрского.

 В честь народного артиста РСФСР Сергея Юрского, который ушел из жизни сегодня ночью, на фасаде его столичного дома могут установить мемориальную доску. Этот вариант был предложен депутатами городского совета на сегодняшнем заседании. По словам Евгения Герасимова, занимающего должность председателя комиссии по культуре, табличка должна быть установлена обязательно, чтобы последующие поколения знали, какой величайший актер жил в этом доме.

Сергей Юрский появился на свет в Ленинграде в 1935 году. Окончив среднюю школу на отлично, он сначала поступил на юридический факультет, а после перешел на актерский. Еще студентом Сергея Юрского пригласили в театральную труппу. За свою карьеру он сыграл множество выдающихся ролей в театре и кино. Его Остап Бендер в «Золотом теленке», дядя Митя в «Любовь и голуби», Чудак в фильме «Человек ниоткуда» и многие другие персонажи, навсегда полюбились зрителям. 8 февраля 2019 года Сергея Юрьевича Юрского не стало.

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Автор - Антон Словацкий
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