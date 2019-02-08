«Нет больше Остапа»: Михаил Галустян прокомментировал смерть актера из «Золотого теленка» Сергея Юрского

Сегодня, 11:50 \\ Общество

Юморист опубликовал в своем Instagram снимок Сергея Юрского. Михаил Галустян почтил память об умершем актере, а пользователи отметили, что артист был «человеком с большой буквы».

Смерть Сергея Юрского стала большим потрясением для его коллег и зрителей. Актер сыграл во многих известных фильмах, у него было много поклонников. Смерть актера из «Золотого теленка» прокомментировал и Михаил Галустян.

«Нет больше Остапа», - написал Галустян под снимком Сергея Юрского. «Светлая память», - также написал юморист и оставил хештег «уходят легенды». Пользователи отметили, что актер был очень значимым актером.

По словам комментаторов, Сергей Юрский был великим человеком. «Таких уже нет», - написали пользователи и заявили, что сейчас нет таких артистов, которые были столь же талантливы и харизматичны. По словам комментаторов, сейчас наступают времена, когда люди, ставшие эпохой, уходят из жизни. Ранее о причинах смерти Сергея Юрского рассказала его дочь Дарья. По словам наследницы актера, ее отец сильно болел.

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Автор - Анна Пушкина
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