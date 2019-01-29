Британка стала миллионером спустя 33 года после совершения случайной покупки

Женщине срочно понадобились деньги, поэтому она достала из своей шкатулки вещь, которую считала обычной безделушкой, и отправилась с ней в ломбард.

Зарубежные СМИ,в том числе издание The Sun, сообщают об удивительном случае, который произошел с жительницей Великобритании Деброй Годдард. Не так давно с ее матерью случилось горе - она стала жертвой мошенников, которые лишили ее всех сбережений. Женщина захотела помочь своей родственнице, однако сама зарабатывала не так уж много.

Тогда британка вспомнила о своей старой покупке, кольце, которое она приобрела 33 года назад всего за десять фунтов (примерно 900 российских рублей). Она хотела выручить с него хоть какую-то сумму, однако была шокирована, когда получила ответ ювелира. Он сказал ей: "Это бриллиант. Я просидел всю ночь, глядя на него и думая, что делать".

Однако женщина не сразу поверила ему. Чтобы проверить его слова о камне в 26,27 карата, который хранился у нее много лет, она пошла в престижный аукционный дом Sotheby's, где слова ювелира подтвердили. В результате она стала миллионером спустя года после совершения случайной покупки. После продажи и всех аукционных вычетов она получила 770 тысяч долларов (около 40 миллионов российских рублей). Средствами они поделилась с матерью, а также открыла собственный бизнес - учредила фирму по работе с винтажными украшениями.