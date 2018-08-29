Режиссер Вуди Аллен подал иск против Amazon на $68 млн

Сегодня, 10:52 \\ Общество

Вуди Аллен подал иск против Amazon более чем на $68 млн. после того, как компания не захотела выпускать в прокат четыре грядущих кинематографических проекта по причине обвинений в домогательстве в сторону режиссера.

 

В 1993 году проведено расследование в отношении Аллена с утверждениями о насильственных действиях к его приемной дочери. Тем не менее, никакого уголовного дела заведено не было, режиссер под статью не попал. В иске отмечается, что компания еще до взаимодействия с Алленом имела представление об «истории 25-летней давности» против режиссера, но всё равно использовала «как повод для расторжения контрактных отношений» между Алленом и Amazon.

Amazon оборвала контракт с Алленом в июне 2018. Компания имела представление о том, что обвинения в домогательствах режиссера были беспочвенны и ни при каких условиях не могли быть использованы «как повод для расторжения контракта». По причине этого Аллен понес огромные убытки. Режиссер считает, что причины для расторжения контракта не обоснованы.

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