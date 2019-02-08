На 84-м году жизни умер актер из «Ищите женщину» и «Любовь и голуби»

Сегодня, 09:41 \\ Общество

О смерти Сергея Юрского сообщили в пресс-службе театра Моссовета. Актеру было 83 года.

 8 февраля стало известно о смерти актера из фильмов «Ищите женщину» и «Любовь и голуби». На 84-м году жизни умер Сергей Юрский. В 2018 году актер получил нагрудный знак от Министерства культуры России «За вклад в российскую культуру». Также актер был удостоен несколькими орденами, правительственной премией, медалью Пушкина, премией «Кинотавр» и званиями заслуженного и народного артиста РСФСР.

 Сергей Юрский был не только актером. Также он был режиссером, сценаристом. Артист озвучивал мультфильмы и дублировал иностранные фильмы. Сергей Юрский также составил 5 библиографических работ.

Актер родился в Ленинграде в семье художественного руководителя Мосцирка на Цветном бульваре. Существует слух о том, что настоящая фамилия Сергея Юрского – Жихарев. Якобы, отцом актера был дворянин, а псевдоним он взял во время обучения в гимназии. Это заблуждение уже опровергли многие эксперты.

У Сергея Юрского было много выступлений, а сцене драматического театра имени Горького он принял участие в 20 спектаклях. Также он играл в театре имени Моссовета и режиссировал много пьес. В «Золотом теленке» Сергей Юрский исполнил роль Остапа Бендера, в фильме «Ищите женщину» он сыграл мэтра Роше. А в легендарном фильме «Любовь и Голуби» актер исполнил роль дяди Мити. О причинах смерти артиста пока что не сообщается. Также не известно, где и когда состоится церемония прощания и на каком кладбище будет похоронен Сергей Юрский.

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Автор - Анна Пушкина
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