Журналистка из Швеции восхитилась российскими поездами и троллейбусами

Корреспондент шведского издания отправилась в Россию, чтобы оценить работу здешнего общественного транспорта.

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен совершила небольшое путешествие по Российской Федерации, чтобы персонально оценить работу общественных видов транспорта. Эксперимент приятно удивил репортера. Свои впечатления от работы российского метрополитена, железных дорог и прочих видов транспорта, Анна-Лена Лаурен опубликовала в свежем номере газеты Dagens Nyheter.

«Тот факт, что на российский транспорт можно рассчитывать, является бесспорным. Здесь любое средство передвижения ходит строго по графику. Будь то снегопад, сильный мороз или слякоть – ваш автобус, троллейбус, поезд и т.д. прибудет в отведенное время», - написала Лаурен. Журналистка отметила, что общественный транспорт надежнее такси, так как не все водители легковых машин вовремя меняют резину. По словам Анны-Лены, отдельное внимание заслуживают железнодорожники Сибири. «Это просто удивительно! Температура опустилась до 40 градусов мороза, но поезд все равно следует по расписанию. Государственный контроль над работниками ж/д позволяет в любое время суток направить нужное количество человек на восстановление движения. В РФ до сих пор никого не удивляет, что железнодорожники в большей степени заняты физическим трудом. Модернизация в Швеции привела к тому, что поезда в России являются более надежным видом транспорта, чем у нас», - подытожила Анна-Лена Лаурен.