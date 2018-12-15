Gucci обвинили в расизме из-за черного свитера-балаклавы

Сегодня, 06:06 \\ Общество

Активные юзеры социальных сетей обвинили Gucci в расизме, после того как в магазинах бренда появился черный шерстяной свитер-балаклава с красным вырезом для губ и прорезью для рта на вороте.

 

Многие пользователи увидели в нем "черное лицо" - вид грима, используемый комиками для карикатур на изображение лица темнокожего человека. Данный грим является театральным.

В связи с этими нападками известный дом моды принес публичные извинения: "Gucci приносит искренние извинения за оскорбления, которое принес наш свитер-балаклава. Мы уверяем, что вещь была убрана из нашего интернет-магазина и со всех торговых точек".

Курьез данного конфликта состоял в том, что свитер появился в особенный месяц для США и Канады. Февраль является месяцем черной истории и приурочен к борьбе с рабством и расизмом.

Кроме всего остального, многие юзеры соцсетей обратили внимание на еще одну вещь от Gucci. Шапка, которая была выпущена в минувшем году. Данный аксессуар имеет аналогичные прорези в области глаз. Пользователи отметили, что теперь можно сделать полноценный карикатурный грим, не пачкая руки.

Gucci не первый бренд, который был обвинен в расизме. Ранее подвергнут критике видеоролик Dolce&Gabbana в Китае, который издевался над культурными традициями народа, а ак же американский бренд H&M из-за надписи на свитшоте.

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