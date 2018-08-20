«Пенсионную реформу» могут отметить: Конституционный суд рассматривает запрос депутатов Госдумы

Под обращением подписалось более 90 законодателей, все кроме депутатов «Единой России».

Прошлый год россиянам запомнился повышением пенсионного возраста, соответствующий закон вступил в силу в этом году. Согласно ему, теперь мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины в 60, до этого на пенсию они выходили в 60 и 55 лет, соответственно. Результатом принятой реформы стали массовые акции и митинги, падение рейтинга Путина, «Единой России» и других органов исполнительной власти.

Однако часть депутатов Госдумы, а точнее оппозиция КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия, решили обжаловать принятый закон. Собравшись воедино они написали общий запрос в Конституционный суд России, в котором прописали, что по их мнению, принятый закон нарушает конституционные права граждан. Инициаторами запроса выступила партия КПРФ. Они указали в запросе, что принятые законы умаляют права и свободы граждан и сослались на Конституцию РФ. По их мнению, данные законы должны быть направлены на ту категорию граждан, которые только начали работать, а не на тех которые уже работают продолжительное время.

Рассмотрение депутатского запроса должно было произойти в конце января, однако по сей день информации по нем нет. На сайте КС написано, что данное обращение все еще находится на рассмотрение судей.

В зависимости от их решения закон будет принят или частично отменен. Многие эксперты, склоняются к тому, что судьи не найдут нарушений в принятом законопроекте и оставят жалобу без рассмотрения. Предполагается, что решение суда продет без огласки в СМИ, потому что тема является достаточно резонансно, а негативную информацию, впоследнее время стараются не выпускать. Однако они могут удивить и найти нарушение в принятом законодательстве, какие тогда будут последствия этого решения никому неизвестны.