Названы лидеры рейтинга излюбленных блюд и напитков авиапассажиров

Сегодня, 03:36 \\ Общество

В перелетах авиапассажирам предлагается на выбор различное питание. Эксперты провели соцопрос и назвали лидеров рейтинга излюбленных блюд и напитков, которые предлагаются на борту самолета. Исследование было проведено по инициативе сервиса Ozon.travel.

 Среди излюбленных напитков авиапассажиров оказался томатный сок. Он возглавил рейтинг. Сок из томатов во время перелета предпочитают 42% россиян. 20% респондентов делают выбор в пользу воды без газа. Далее в рейтинге напитков оказался черный чай с лимоном (15%). 23% авиапассажиров заказывают сразу сок и воду (при этом также отдается предпочтение томатному напитку).

14% респондентов признались, что заказывают на борту самолета спиртные напитки. Преимущественно, это происходит из-за того, что алкоголь редко встречается на внутренних рейсах.

Излюбленным блюдом среди авиапассажиров с большим отрывом стала курица. Предпочтение ей отдают 48% респондентов. 25% предпочитают заказывать в самолете рыбу.

Предпочли бы выбрать блюда из вегетарианского рациона 27% опрошенных. Кроме того, каждый пятый авиапассажир при имеющейся возможности старается заказывать блюда, соответствующие кошерному и халяльному питанию.

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Автор - Мария Титова
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