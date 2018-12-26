"Российским фильмам - нет": на Украине был закрыт канал "Наше любимое кино"

Вчера, 19:43 \\ Общество

На Украине вновь борются с Россией всеми возможными способами. На этот раз правительство государства приняло решение закрыть канал «Наше любимое кино», поскольку на нем периодически показывали российские и советские фильмы.

Было принято решение об ограничении трансляции телеканала «Наше любимое кино» на шесть месяцев, за это время должно получиться привести деятельность данного телеканала в порядок. Об этом рассказал глава национального совета Юрий Артеменко. Как отмечается, проблема заключается в том, что в этих фильмах снимались актеры, которые на территории украинского государства включены в черный список.

Напомним, что уже в течение пяти лет на Украине действует данный закон, который ограничивает «российское влияние» в стране. Это касается книг, фильмов и других произведений искусства и культуры. На данный момент времени в черном списке Украины оказались такие российские актеры как Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Наталья Варлей и многие другие. В общей сложности в этом списке находятся 140 человек.

Также стоит отметить тот факт, что заведующую одесского детского сада заставили уволиться после проведенного ею праздника на русском языке. Ее обвинили в неуважении к украинскому языку, множество родителей было недовольно таким положением дел. После того, как заведующая настояла на том, что праздник будет проходить только на русском языке, ее заставили уволиться.

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Автор - Алевтина Сергеева
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