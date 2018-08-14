СМИ предупредили водителей: уже месяц в России выдают права неустановленного образца

У начинающих и опытных водителей могут возникнуть некоторые проблемы с получением прав на управление автомобилем. Проблема заключается в их легитимности во время общения с работниками полиции либо со страховой компанией.

В Москве примерно на протяжении месяца в регистрационно-экзаменационном подразделении автоинспекции водителям выдают не соответствующие установленному образцу водительские удостоверения.

Если сотрудник ДПС, который остановит машину, чтобы проверить документы, увидит поддельное удостоверение, то он обязан будет отстранить шофера от управления транспортным средством, поместив авто на штрафстоянку, а самого водителя — за решётку. По подозрению в подделке «прав».

А при случае ДТП, гражданин с непонятной пластиковой «корочкой» вместо прав не получит страховую компенсацию, так как в правилах страхования всех компаний написано, что у водителя должны быть документы конкретно установленного образца, а не некая «жалкая подделка».

Отличается эта пластиковая карта от настоящего удостоверения тем, что на ней написано «Водительское удостоверение», а также эта надпись продублирована ещё на двух языках - английском и французском, чего быть не должно в принципе.

Издания отмечают, что только такое удостоверение обязано печатать учреждение, которое выиграло соответствующий тендер. Как выяснилось, тираж в 2 374 000 экземпляров обошелся госбюджету в 193 172 380 рублей. Это следует из контракта № 21.1 19/ЦСН 001 от 10.12.18 года, данные о котором есть на портале госзакупок. Со стороны госавтоинспекции контракт подписал замначальника Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ Евгений Арнаутов.

При этом вызывает недоумение, на каком основании на одну из фабрик Гознака попал эскиз водительского удостоверения, который не утвержден в установленном порядке, равно как и то, почему эта фабрика стала его тиражировать. Как минимум, это должно стать поводом для следственной проверки с привлечением экспертов ФСБ, считает издание, напоминая, в том числе, что речь идет о спецпродукции.

Порталу «АвтоВзгляд» представитель ГУ ОБДД МВД РФ в ответ на официальный запрос пояснил, что изменения в дизайне пластика связаны с «многочисленными обращениями граждан», выезжающих за границу. Они давно ставят вопрос о дублировании в российском водительском удостоверении соответствующей надписи на иностранных языках, чтобы не возникало претензий со стороны представителей дорожной полиции зарубежных государств.