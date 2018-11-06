На Кубани из-за оползня разрушилась автомобильная дорога

Обрушенная дорога не перекрыла движение между населенными пунктами, не привела к жертвам среди людей или к порче имущества. Место разрушения оцеплено.

На Кубани произошел неприятный инцидент. Из-за оползня разрушилась автомобильная дорога в населенном пункте Горячий Ключ на улице Красная. По этой дороге можно попасть на территорию станицы Бакинской. Обрушение произошло по причине оползня, который спровоцировали воды реки Псекупс. Река протекает прямо под дорогой, постоянно подмывая берег.

Экстренные службы, работающие на месте инцидента, сообщают, что связь между населенными пунктами Горячий Ключ и станица Бакинская не нарушена. Для водителей есть специальный объезд.

Центр управления кризисными ситуациями держит происшествие с оползнем на контроле. Также, для безопасности автомобилистов и местных жителей территорию обрушенной дороги оцепили экстренные службы. Есть вероятность введения чрезвычайного положения в станице Бакинской.

Хабаровский край, а точнее Верхнебуреинский район, также пострадал сегодня от оползней. Так, около реки Бурея военными осуществляются подрывы с целью расчистить завалы после обрушения сопки. Вследствие этого наблюдаются оползни.