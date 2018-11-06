На Кубани из-за оползня разрушилась автомобильная дорога

Вчера, 17:24 \\ Общество

Обрушенная дорога не перекрыла движение между населенными пунктами, не привела к жертвам среди людей или к порче имущества. Место разрушения оцеплено.

 На Кубани произошел неприятный инцидент. Из-за оползня разрушилась автомобильная дорога в населенном пункте Горячий Ключ на улице Красная. По этой дороге можно попасть на территорию станицы Бакинской. Обрушение произошло по причине оползня, который спровоцировали воды реки Псекупс. Река протекает прямо под дорогой, постоянно подмывая берег.

Экстренные службы, работающие на месте инцидента, сообщают, что связь между населенными пунктами Горячий Ключ и станица Бакинская не нарушена. Для водителей есть специальный объезд.

Центр управления кризисными ситуациями держит происшествие с оползнем на контроле. Также, для безопасности автомобилистов и местных жителей территорию обрушенной дороги оцепили экстренные службы. Есть вероятность введения чрезвычайного положения в станице Бакинской.

Хабаровский край, а точнее Верхнебуреинский район, также пострадал сегодня от оползней. Так, около реки Бурея военными осуществляются подрывы с целью расчистить завалы после обрушения сопки. Вследствие этого наблюдаются оползни.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

Стартап из Ижевска превратил LADA Vesta в премиальное авто

LADA Vesta является одной из самых популярных отечественных машин на российском рынке,...

«Все напоказ!»: В Барнауле учительница оказалась на грани увольнения из-за фото в платье

 Директриса учебного заведения в Барнауле оказалась недовольна тем фото в платье, которое...

Трагедия сблизит семью: стало известно, как родственники Децла будут делить его наследство

 У рэпера остались его супруга и 14-летний сын Антоний, также на наследство Децла может...

"И кто там за кого платит?": в Петербурге феминистки открыли первое кафе для женщин

 Заведение называется "Симона". Оно примечательно тем, что с 11 до 19 вход разрешен...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ