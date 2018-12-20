Обычные школьники смогут пользоваться «умными очками» из боевой экипировки

Вчера, 16:56 \\ Общество

Сообщается, что «умные очки» не реагируют на вибрации. С их помощью можно подсоединиться к компьютеру или ноутбуку. Им также не нужно дополнительное питание.

 На ВДНХ проходит образовательное мероприятие «Цифровая образовательная среда». В ходе выставки специалисты ЦНИИТОЧМАШ доказали, что обычные российские школьники смогут пользоваться «умными очками» из боевой экипировки. Речь идет об очках, которые являются частью боевой экипировки «Ратник». Специалисты провели адаптацию изобретения с целью внедрения ее в образовательную жизнь школ.

Представители пресс-службы ЦНИИТОЧМАШ рассказали, что обычным школьникам и учителям могут пригодиться «умные очки» из боевой экипировки. Они могут использоваться в качестве индивидуального монитора, на котором будет отображаться информация ученика или учителя.

«Умные очки» имеют стойкость перед вибрациями, помогают владельцу подключаться к устройствам, а также не нуждаются в дополнительном питании. Важным преимуществом является и то, что «умные очки» автоматически определяют зрительное восприятие человека с физической и психологической точки зрения, для них не нужна перефокусировка исходя из поля зрения. Единственным отличием «умных очков» для школьников от таких же очков для боевой экипировки в том, что в школьных образцах нет противопульной и противоударной защиты.

В январе сообщалось, что заказчики из-за рубежа оживленно интересуются приобретением боевой экипировки под названием «Ратник». Она включает в себя целых 40 элементов и устойчива к разным погодным условиям.

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Автор - София Волкова
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