Франция вошла в пятёрку самых опасных для туристов стран

Рейтинг был составлен на основе данных Министерства иностранных дел России, Российского союза туриндустрии, а также на мнении туристов, которые рассказали, какие страны пугают их больше всего.

Как выяснили специалисты туристического поисковика Aviasales, большая часть туристов испытывает страх перед поездкой в Бразилию. Главным образом страна пугает высоким уровнем преступности, фавелами и большим скоплением на улицах наркоманов и бездомных. Сообщения о том, что лучше повременить с поездками в Бразилию, появлялись в январе 2019 года на сайте МИД РФ. В ведомстве отмечали, что в стране небезопасно из-за распространения вирусной лихорадки, протестов и прорыва дамбы.

Вторую позицию отдали Турции. Только за 2019 год в этой стране погибло 19 туристов из России. Кроме того, путешественники жаловались на кражи и агрессию людей. Тройку «лидеров» закрывает Индия. Страна оказалась в антирейтинге из-за низкого качества воздуха, грязных отелей, а также постоянных демонстраций. Четвёртое и пятое места были отданы Индонезии и Франции соответственно. Индонезия попала в список из-за опасных природных явлений, лихорадки денге и краж. Во Франции туристы боятся стать жертвой протестов и беспорядков. Также МИД напоминал о плохой погоде в стране.

При этом данные Российского союза туриндустрии показывают, что в 2018 году лидером по количеству происшествий с российскими туристами стала Россия, где погибло 38 путешественников, а ещё 70 получили травмы. Самой опасной зарубежной страной был назван Таиланд – за прошлый год там погибло 5 российских туристов, 13 пострадали.

По оценкам экспертов, самой безопасной страной для путешественников-одиночек является Сингапур. В стране спокойно даже в ночное время суток.