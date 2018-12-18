«Народные инспекторы» появятся на российских дорогах по решению Госдумы

Вчера, 16:14 \\ Общество

При первом чтении депутатами Госдумы был согласован документ, согласно которому могут появиться «народные инспекторы» - обычные россияне, которых наделят полномочием штрафовать нарушителей ПДД без составления протокола.

 «Народные инспекторы» появятся на российских дорогах по решению Госдумы с целью сократить количество случаев смертности, травмирования, а также для того, чтоб у россиян возросло доверие к сотрудникам полиции. Одной из целей также является удовлетворить потребность граждан участвовать в безопасном движении на российских дорогах.

В Госдуме рассказывают, что новые поправки будут иметь отношение к административным нарушениям ПДД на российских дорогах. В частности, «народные инспекторы» смогут оштрафовать водителя в случае, если он поедет на запрещающий цвет светофора, окажется на встречной полосе, будет игнорировать обозначения дорожных знаков или разметки, будет мешать пешеходам передвигаться в положенных для них местах, а также в случае неправильной парковки. Во всех этих случаях «народные инспекторы» не будут составлять протоколы.

Для того, чтобы «народные инспекторы» смогли выполнять свои обязанности, предоставленные Госдумой, им необходимо вооружиться гаджетом, снимающим видео, и разрешением. Его необходимо будет получить в федеральной государственной информационной системе.

В пояснении к законопроекту в Госдуме указали, что предоставление россиянам права фиксировать административные нарушения вполне нормально, так как это уже существует в Москве и Татарстане. Кроме того, полиция и так регулярно получает фото и видео от граждан, которые помогают наказывать нарушающих ПДД водителей.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

Стартап из Ижевска превратил LADA Vesta в премиальное авто

LADA Vesta является одной из самых популярных отечественных машин на российском рынке,...

«Все напоказ!»: В Барнауле учительница оказалась на грани увольнения из-за фото в платье

 Директриса учебного заведения в Барнауле оказалась недовольна тем фото в платье, которое...

Трагедия сблизит семью: стало известно, как родственники Децла будут делить его наследство

 У рэпера остались его супруга и 14-летний сын Антоний, также на наследство Децла может...

"И кто там за кого платит?": в Петербурге феминистки открыли первое кафе для женщин

 Заведение называется "Симона". Оно примечательно тем, что с 11 до 19 вход разрешен...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ