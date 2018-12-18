При первом чтении депутатами Госдумы был согласован документ, согласно которому могут появиться «народные инспекторы» - обычные россияне, которых наделят полномочием штрафовать нарушителей ПДД без составления протокола.

«Народные инспекторы» появятся на российских дорогах по решению Госдумы с целью сократить количество случаев смертности, травмирования, а также для того, чтоб у россиян возросло доверие к сотрудникам полиции. Одной из целей также является удовлетворить потребность граждан участвовать в безопасном движении на российских дорогах.

В Госдуме рассказывают, что новые поправки будут иметь отношение к административным нарушениям ПДД на российских дорогах. В частности, «народные инспекторы» смогут оштрафовать водителя в случае, если он поедет на запрещающий цвет светофора, окажется на встречной полосе, будет игнорировать обозначения дорожных знаков или разметки, будет мешать пешеходам передвигаться в положенных для них местах, а также в случае неправильной парковки. Во всех этих случаях «народные инспекторы» не будут составлять протоколы.

Для того, чтобы «народные инспекторы» смогли выполнять свои обязанности, предоставленные Госдумой, им необходимо вооружиться гаджетом, снимающим видео, и разрешением. Его необходимо будет получить в федеральной государственной информационной системе.

В пояснении к законопроекту в Госдуме указали, что предоставление россиянам права фиксировать административные нарушения вполне нормально, так как это уже существует в Москве и Татарстане. Кроме того, полиция и так регулярно получает фото и видео от граждан, которые помогают наказывать нарушающих ПДД водителей.