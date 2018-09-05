У него лапки: студент просидел всю пару в костюме кота ради расположения преподавателя

Вчера, 16:03 \\ Общество

Преподаватель из Уральского государственного архитектурного университета известна своей любовью к кошкам, а также тем, что никогда не ставит зачёт просто так. Но студенты не оставляют попыток задобрить её, принося ей что-то, что напомнило бы о котах.

Прознав о любви Солоповой Надежды Саввичны к котикам, студенты не могли не воспользоваться этой информацией. Они приходили на пары в одежде с изображением пушистых питомцев, приносили канцелярские принадлежности с принтами кошек, дарили женщине открытке и даже пытались пронести в аудиторию настоящих животных. Но самым запоминающимся оказался студент, который пришёл на пару в костюме рыжего кота Гарфилда.

Надежда Саввична пришла в восторг от оригинальности студента. Она подошла к нему и начала поглаживать по голове, нахваливая его и приговаривая, что теперь ему точно обеспечен пожизненный зачёт. Реакция Солоповой оказалась положительной, а потому она попросила, чтобы другие студенты сделали фото на память.

Хотя видео и было снято ещё в ноябре 2017 года, популярность оно начало набирать только сейчас. СМИ уже связались с преподавательницей, которая с теплом вспомнила тот случай. Она заявила, что это была просто шутка, несмотря на которую женщина всё же провела занятие до конца. При этом и она, и студенты оставались в хорошем расположении духа. Сам зачёт состоялся через два месяца, и ни одного «автомата» не было. Студенты признаются, что бесполезно рассчитывать на «автомат» у Солоповой, однако преподавательница всегда оценит креатив.

Ранее пользователей Сети покорило видео с обезьянами из Японии, которые, чтобы не идти по снегу, преодолели поле по высоковольтным линиям передач.

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Автор - Елена Андреева
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