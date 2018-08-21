В столице приступили к проведению регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia

Вчера, 20:21 \\ Общество

На протяжении текущей недели (вплоть до 9 февраля) на 27 площадках Москвы будут проходить соревнования под эгидой седьмого по счету Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia. Участниками регионального этапа являются 694 человека. Первая часть чемпионата проходила в октябре при участии свыше 14000 человек.

Чемпионат пользуется повышенным вниманием и поддержкой со стороны московского Депобразования. По словам его руководителя Исаака Калины, в главном российском городе создана мотивация директорского корпуса, преподавательского сообщества, мастеров производственного обучения и школьников. Благодаря этому столичная сборная показывает успешные результаты, и сейчас она является действующим трехкратным чемпионом. Министр напомнил, что рейтинг московских учреждений образования в настоящее время формирует, в том числе, и под влиянием результатов, которые школьники демонстрируют на соревнованиях по стандартам WorldSkills.



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