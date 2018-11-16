"Памяти великого Егора Летова": в Санкт-Петербурге пройдет памятный концерт

Сегодня, 13:21 \\ Общество

Еще одно знаменательное событие пройдет в Санкт-Петербурге. В честь русского поэта и музыканта Егора Летова состоится концерт. Мероприятие посвящается исполнителю, которого нет с нами вот уже одиннадцать лет.

В годовщину смерти Летова в петербургском пространстве «Сердце» соберется множество народа, в их числе будут и музыканты, которые играли с Егором Летовым в разные годы его музыкальной карьеры. К ним относятся такие как Константин Рябинов, Александр Андрюшкин, Аркадий Кузнецов, Евгений Кокорин и некоторые другие. Концерт состоится 19 февраля.

Также стоит отметить тот факт, что в Санкт-Петербурге открывается выставка о творчестве сибирских поэтов-панков. Там будет представлено творчество таких личностей как Егор Летов, Янка Дягилева и некоторые другие. Выставка получила название «Прыг-скок», организаторы в течение двух лет собирали предметы для ее открытия. Арт-объекты делали из металла, пены, бесхозных стройматериалов.

Напомним, что русский музыкант Егор Летов умер 19 февраля 2008 года, у него остановилось сердце. Он являлся основателем группы «Гражданская оборона», также известен по музыкальным проектам «Коммунизм» и некоторым другим. Известно, что Егор Летов является ключевой фигурой в становлении «сибирского андерграунда», такого музыкального направления, которое начало сильно развиваться в конце 80-х в Западной Сибири.

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Автор - Алевтина Сергеева
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