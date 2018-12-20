Назвали самую популярную песню у россиян в зимние праздники

Сегодня, 12:45 \\ Общество

Статистические данные предоставили сотрудники службы по связям с общественностью Московской городской телефонной сети (МГТС).

 Для многих россиян в новогодние праздники хорошим развлечением стало исполнение песен в караоке. Эксперты решили проанализировать, какая композиция стала среди них самой популярной. Согласно данным, которые они сообщили, чаще всего в зимние праздники жители России пели песню "Рюмка водки на столе", которая вот уже 17 лет подряд является хитом всех застолий.

При этом, вторую ступень по популярности занял уже не отечественный трек, а композиция от американского музыкального коллектива Limp Bizkit под названием "My Generation". Исследователи назвали также и другие песни, которые скрашивали вечера россиян этой зимой. В список вошли "Розовое вино", "Вальс-Бостон", "320 ударов" (отечественная эстрада). Из зарубежных многие также пели Bad Romance Леди Гаги и Summertime sadness Ланы Дель Рей.

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Автор - Мартина Корф
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