В сети произвел фурор откровенный наряд сенатора из Бразилии

Ана Паула да Силва появилась на церемонии посвящения в должность в мини-топе, который отличался глубоким декольте, что и вызвало бурный общественный резонанс.

Зарубежное издание Reddit посвятило целую статью поступку бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы. Журналисты агентства опубликовали фотографии, на которых она запечатлена в откровенном наряде. Примечательно то, что демонстрировать свою сексуальность она решила в официальном месте, появившись на церемонии принесения присяги при вступлении в должность.

Публикации буквально произвели фурор в сети. Многие пользователи стали обсуждать сенатора из Бразилии за то, что та, по их мнению, выбрала неподобающий наряд. Также они припомнили ей, что в 90-х годах женщинам в США стоило огромного труда добиться того, чтобы иметь те же права в отношении одежды, которые были у мужчин. Решение демонстрировать свою грудь публике они сочли шагом назад в этой борьбе.

Тем не менее, многие все же заступились за да Силву. Они отметили, что те времена уже прошли, и сейчас важно лишь то, что она делает для общества и своего народа. Сама она также прокомментировала обсуждения, заявив, что выступает за права феминисток, а ее смелый наряд - это вызов мужчинам о том, что женщина не ограничена в выборе и вольна поступать так, как считает нужным.