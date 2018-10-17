Психол призвал адекватно реагировать на интернет

Психологи обеспокоены возрастающей зависимостью людей от соцсетей. По их мнению, интернет пагубно влияет как на тех, кто постоянно выкладывает положительные посты, пытаясь скрыться от проблем в реальности, так и на тех, кто их видит.

Профессор педагогического факультета университета Комплутенсе в Испании Хосе Антонио Молина считает, что людям необходимо отказаться от постоянного выкладывания фотографий в соцсети и просто начать жить. Хотя пристрастие к интернету пока и не включено в перечень психических заболеваний, не исключено, что однажды его внесут в этот список. Этот вопрос активно обсуждается среди профессионалов.

Молина отмечает, что люди отрицают зависимость от алкоголя, наркотиков, но признать пагубное пристрастие к соцсетям ещё сложнее, поскольку ими все пользуются. «Надо, чтобы человек признал, что он теряет контроль, что это имеет для него негативные последствия», - отмечает профессор. На втором этапе следует научиться самоконтролю, необходимо понять, как адекватно проводить время в интернете, ведь у него бывают и положительные стороны.

Для многих людей с низкой самооценкой интернет часто становится способом сбежать от реальности, показать в виртуальности «другую жизнь», в которой у них всё хорошо. «Когда кто-то видит, что у тебя всё хорошо, а у него не всегда, это влияет и на его самооценку», - предупреждает Молина.

В первую очередь профессор призывает признать проблему. Затем он советует концентрироваться на чём-то, например, смотреть футбол и стараться не проверять телефон на сообщения. Молина советует просто наслаждаться моментом.

Недавно болезнью была признана зависимость от видеоигр, хотя сами эксперты ВОЗ уверены, что такая патология достаточно редко встречается.