На ВДНХ открывается экскурсия, посвященная быту космонавтов на МКС

Сегодня, 09:34 \\ Общество

Посетители павильона «Космос» смогут почувствовать себя членом экипажа международной космической станции.

 В Центре «Космонавтика и авиация», расположенном в 34-м павильоне ВДНХ «Космос», начинает работу новая тематическая экскурсия. Ее главной задачей станет ознакомление всех желающих с жизнью космонавтов на орбите. Посетители экскурсии смогут узнать, чем питаются на МКС, как спят, во что одеваются, чем занимаются в свободное время и как держат свои мышцы в тонусе астронавты. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Представители ВДНХ рассказали, что новая экскурсия приурочена к годовщине вывода на орбиту первой космической станции «Мир». Она была введена в эксплуатацию 20 февраля 1986 года. «Кроме ознакомления с бытом на МКС, посетителям выставки расскажут о станции «Мир» и одномодульном «Салюте». Для того чтобы ощутить на себе нагрузки космонавтов, мы разработали специальную перчатку, надев которую, любой желающий попробует сжать руку в кулак. Это очень трудно сделать», - рассказали организаторы выставки. Это, и многое другое, можно посмотреть ежедневно, кроме понедельника, в 17:00.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

Стартап из Ижевска превратил LADA Vesta в премиальное авто

LADA Vesta является одной из самых популярных отечественных машин на российском рынке,...

«Петров, Боширов или Путин постарался?»: в Сети обсуждают «беременность» Юлии Скрипаль

 Сейчас о жизни Юлии Скрипаль ничего не известно, на фоне этого пользователи Сети...

Трагедия сблизит семью: стало известно, как родственники Децла будут делить его наследство

 У рэпера остались его супруга и 14-летний сын Антоний, также на наследство Децла может...

«Все напоказ!»: В Барнауле учительница оказалась на грани увольнения из-за фото в платье

 Директриса учебного заведения в Барнауле оказалась недовольна тем фото в платье, которое...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ