В Москве археологи нашли клад из монет 19 века

Ценная находка была обнаружена на месте снесенного дома на Долгоруковской улице.

Столичные археологи обнаружили клад, состоящий из монет конца 19 – начала 20 века. Ученые предположили, что деньги были спрятаны в стене постройки в период послевоенного кризиса, вызванного большими затратами Российской Империи на Первую мировую войну. Найти монеты специалистам удалось на Долгоруковской улице Москвы, где в середине прошлого века был снесен старинный дом. Данная информация опубликована на официальном сайте московского правительства.

Найденные археологами монеты изготовлены из серебра и меди. В общей сложности, в руки ученых попали 97 монет, самая дешевая из которых имеет номинал в половину копейки, а самая дорогая – 1 рубль. Клад был спрятан в кирпичной кладке, которая после сноса здания оказалась на земле вместе с деньгами. По словам руководителя столичным Департаментом культурного наследия Алексея Емельянова, сумма найденных монет составила 35 рублей и 50 с половиной копеек. «На тот период времени данное количество денег считалось весьма внушительным. Столько получали за месяц специалисты, работавшие в Москве. Хлеб можно было купить за 4 копейки, а в сложное время за 7 копеек», - рассказал Алексей Емельянов. Сейчас клад передан экспертам по реставрации. После проведения восстановительных работ, он будет отправлен в Музей Москвы.