В Москве археологи нашли клад из монет 19 века

Сегодня, 07:59 \\ Общество

Ценная находка была обнаружена на месте снесенного дома на Долгоруковской улице.

 Столичные археологи обнаружили клад, состоящий из монет конца 19 – начала 20 века. Ученые предположили, что деньги были спрятаны в стене постройки в период послевоенного кризиса, вызванного большими затратами Российской Империи на Первую мировую войну. Найти монеты специалистам удалось на Долгоруковской улице Москвы, где в середине прошлого века был снесен старинный дом. Данная информация опубликована на официальном сайте московского правительства.

Найденные археологами монеты изготовлены из серебра и меди. В общей сложности, в руки ученых попали 97 монет, самая дешевая из которых имеет номинал в половину копейки, а самая дорогая – 1 рубль. Клад был спрятан в кирпичной кладке, которая после сноса здания оказалась на земле вместе с деньгами. По словам руководителя столичным Департаментом культурного наследия Алексея Емельянова, сумма найденных монет составила 35 рублей и 50 с половиной копеек. «На тот период времени данное количество денег считалось весьма внушительным. Столько получали за месяц специалисты, работавшие в Москве. Хлеб можно было купить за 4 копейки, а в сложное время за 7 копеек», - рассказал Алексей Емельянов. Сейчас клад передан экспертам по реставрации. После проведения восстановительных работ, он будет отправлен в Музей Москвы.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

Стартап из Ижевска превратил LADA Vesta в премиальное авто

LADA Vesta является одной из самых популярных отечественных машин на российском рынке,...

«Петров, Боширов или Путин постарался?»: в Сети обсуждают «беременность» Юлии Скрипаль

 Сейчас о жизни Юлии Скрипаль ничего не известно, на фоне этого пользователи Сети...

Трагедия сблизит семью: стало известно, как родственники Децла будут делить его наследство

 У рэпера остались его супруга и 14-летний сын Антоний, также на наследство Децла может...

«Все напоказ!»: В Барнауле учительница оказалась на грани увольнения из-за фото в платье

 Директриса учебного заведения в Барнауле оказалась недовольна тем фото в платье, которое...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ