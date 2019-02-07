Суслик помог археологам из Марий Эл найти клад Золотой Орды

Сегодня, 07:24 \\ Общество

Суслик неожиданно помог археологам из Марий Эл. Животному мешали передвигаться в вырытых норах старинные монеты, которые зверек вытолкнул на поверхность. Находка оказалась кладом времен Золотой Орды.

 157 серебряных монет были найдены специалистами-археологами Марийского госуниверситета. Специалисты работали в Астраханской области на месте Селитренного городища. Именно там суслик поднял на поверхность клад Золотой Орды.

Животному мешали бегать по подземным ходам инородные тела, которые находились в почве. Суслик избавился от них простым путем – вытолкнул на поверхность.

Археологи из Марий Эл пришли в восторг, когда обнаружили, что зверек помог им найти монеты 12-15 вв. В прошлом на месте раскопок находился город Сарай – столица Золотой Орды.

Монеты на протяжении 7 веков сохранились благодаря тому, что были завернуты в холщевый мешок, который предотвратил возможное разрушение металла.

Монеты, которые в настоящее время представляют собой настоящий клад, в прошлом использовались в качестве обычных денег. Ими расплачивались при совершении различных покупок.

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Автор - Мария Титова
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