В России задумались о присоединении территории Луны

Россия отказалась от проекта НАСА о международной окололунной станции. В Российской Федерации планируют заняться подготовкой профессиональных экспертов по космическому праву, чтобы решить споры о территории Луны.

Также эксперты хотят начать создание специального плана юридического обеспечения интересов РФ. Согласно отзывам знатоков, подвис вопрос насчёт добычи полезных ископаемых на Луне.

Коммерсанты в США и в других государствах пытались и пробовали торговать участками на Луне. Журналисты также обозначили, что добыча полезных ископаемых на Луне не полностью урегулирована законодательством.

Геннадий Райкунов, который занимавл должность главного директора в Институте космических технологий РУДН, сказал, что российским учёным очень необходимы специалисты по подобным вопросам, сразу по нескольким причинам.

Первое – при надобности дать полный и подробный ответ «американским коммерсантам», «пытавшимся и пытающимся превратить участки на Луне в продажные и распродавать их там же». Второе — намного важнее: когда-то возникнет вопрос насчёт добычи полезных ископаемых на Луне, что и станет причиной больших недопониманий и разногласий между странами, и все будет нужно регулировать на законодательном уровне.

Между тем, согласно статье 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, утвержденном Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 году, «Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

Также начальник научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев сказал, что в ведомстве под конец первого квартала 2019 года направят документы на выделение дополнительных финансов для реализации программы исследования и освоения Луны в правительство.