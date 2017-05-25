Mail.Ru Group создал сервис для коллективных покупок

Компания из России Mail.Ru Group создала сервис для коллективных покупок. В настоящее время проводятся тестовые испытания новой программы.

Разработчики компании Mail.Ru Group намерены развивать свои функциональные возможности, создавая дополнительные виды сервиса для многочисленных пользователей. Теперь компания пытается привлечь дополнительных юзеров на свою платформу при помощи нового сервиса, позволяющего осуществлять покупки в онлайн-режиме.

Такой вид шопинга еще называют коллективными покупками. Он становится доступен для некоторых категорий товаров, которые необходимо реализовать в течение определенного количества времени. При покупке для пользователей назначается скидка в зависимости от условий и вида товара. Необходимо только скачать приложение и воспользоваться опцией «Купить вместе».

Примечательно, что скидка может достигать размеров в 90 процентов. В настоящее время сервис проходит обкатку в тестовом режиме для устройств на базе Android, затем доступ к функции получат и владельцы устройств с iOS.

Ранее сообщалось, что Mail.ru Group купила киберспортивный холдинг ESforce.