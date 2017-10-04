Amazon признали самым дорогим брендом в мире

Amazon была признала самым дорогим брендом в мире. Она обогнала по показателям даже культовую компанию Apple.

Недавно было проведено финансовое исследование, которое составило список 500 самых дорогих брендов в мире. Так, Amazon возглавил этот рейтинг, опередив даже Apple и Google. Всего лишь за 2017 год стоимость этого бренда электронной коммерции увеличилась на 42% и составила более 150 миллиардов долларов. В то же время, компания Apple заняла второе место, и стоимость продукции бренда возросла до 146 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что в первую десятку списка также вошли Samsung, Facebook, AT&T, Microsoft, американская телекоммуникационная компания Verizon, американская торговая сеть Walmart и китайский банк ICBC.