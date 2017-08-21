Американский бренд по производству спортивной одежды Nike выпустит кроссовки Air Force 1 со «свуши». Новинка появится в февраяле текущего года.

На баскетбольном матче всех звезд НБА состоится презентации обновленной версии кроссовок Air Force 1. Главной отличительной чертой спортивной обуви станет дополнительная функция для пользователей.

Теперь покупатели смогут крепить к белым или черным кроссовкам сменные цветные детали разных оттенков. Их разработчики назвали Velcro Swooshes или попросту «свуши».

Известно, что товар окажется на полках фирменных магазинов уже в середине февраля 2018 года. Покупатели смогут приобрести обувь с наклейками всего за 110 долларов США.

Предполагается, что «свуши» можно будет крепить к обуви на застежке липучего типа. Всего выпущены сменные детали всех основных цветов радуги.

Ранее сообщалось, что компании Nike и Sony создали кроссовки в стиле известной приставки для игр PlayStation. Новинка окажется на прилавках магазинов уже через несколько дней.