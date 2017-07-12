Apple локализировала облачное хранилище в Китае

Компания Apple локализировала свое облачное хранилище в Китае. Об этом стало известно из информации, предоставленной Dow Jones.

Сегодня стало известно, что американская компания Apple локализировала облачное хранилище на территории Китая. Это напрямую связано с изменениями в китайском законодательстве, принятом в июле 2017 года, согласно которым облачное хранилище Apple iCloud должно быть локализировано в Китае.

Таким образом, китайский партнер Guizhou-Cloud Big Data Industry Co., Ltd будет уполномочен управлять облаком. Купертиновцы передатут полномочия 28 февраля. Все данные пользователей будут храниться в центре в провинции Гуйчжоу.

Для того, чтобы осведомить своих пользователей о введенных изменениях, компания Apple принялась рассылать им соответствующие уведомления.