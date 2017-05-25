«Мегафон» решил полностью сменить совет директоров

Российская компания «Мегафон» решила полностью сменить совет директоров. Уже представлен список претендентов на руководящие должности.

Телекоммуникационная корпорация из России «Мегафон» предпринимает попытки оживить свой бизнес и привлечь в созидательной программе развития новых лиц, которые прежде не входили в руководящий состав компании.

В представленном на утверждении списке девять фамилий и отмечается, что многие из них напрямую намерены представлять интересы основного учредителя российского оператора связи Алишера Усманова.

В размещенном на официальном сайте пресс-релизе «Мегафона» утверждается, что согласно новой стратегии развития, которая была принята в уходящем году, к непосредственному управлению компании будут ближе привлекаться ее учредители. Отмечается, что кроме представителей группы USM в состав совета директоров могут войти менеджеры из «Газпромбанка».