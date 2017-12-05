Биткоин обрушился ниже 12 тысяч долларов

Криптовалюта биткоин обрушилась ниже 12 тысяч долларов за единицу. Эксперты полагают, что все дело в негативных новостях о регулировании рынка.

Сегодня специалисты и аналитики вновь зафиксировали резкое падение курса биткоина. В настоящее время за одну единицу криптовалюты предлагают заплатить менее двенадцати тысяч долларов. Это примерно 674 тысячи рублей.

Эксперты связывают очередное отклонение в отрицательную сторону с опубликованием негативных новостей о будущем существовании криптовалютных бирж по всему миру. После прогнозов финансистов и заявлений некоторых руководителей страны, что торговля может завершиться на специальных биржах, рынок рухнул почти на 18 процентов.

Напомним, что в конце прошлого года биткоин взлетал до рекордных показателей в 20 тысяч долларов и выше, а затем планомерно начал движение назад.

В России также предлагают ввести меры по ограничению операций на рынке криптовалют.