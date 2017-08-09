Биткоин начал год с резкого падения

Криптовалюта биткоин начала год с резкого падения на рынке. Такого снижения за день не отмечалось уже три года.

Аналитики пристально следят за курсом биткоина на главных электронных биржах в Сети. 1 января текущего года никак нельзя записать в актив популярной криптовалюты, поскольку ее показатель резко снизился, что превысило негативные показатели за трехлетний период наблюдений.

Отмечается, что биткоин обрушился сразу на несколько позиций, и это падение оказалось выше, чем в начале предыдущего года. На конец дня 1 января на американской бирже за криптовалюту давали примерно 13,5 тысяч долларов. В последний день 2017 года за одну единицу биткоина отдавали более 14 тысяч долларов.

Напомним, что рекордные показатели фиксировали с завидной периодичностью в декабре прошлого года. Тогда с биткоины могли заплатить 20 тысяч долларов, однако с того периода курс пошел на затяжной спад.